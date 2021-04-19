القصرين: رفع 103 مخالفة إقتصادية خلال الأسبوع الأول من شهر الصيام

تمكنت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين، خلال الأيام الستة الماضية من شهر رمضان المعظم، من رفع 103 مخالفة إقتصادية، إثر القيام بأكثر من 600 زيارة تفقد ومراقبة للمحلات التجارية والأسواق البلدية وتجار الجملة والتفصيل بمختلف معتمديات الولاية والمخابز والمستودعات، وفق المديرة الجهوية للتجارة، سامية البريكي.

وبينت البريكي في تصريح ل”وات”، اليوم الاثنين، أن جملة المخالفات المذكورة تعلقت بالترفيع والزيادة في الأسعار وعدم الإستظهار بفاتورات الشراء، ب63 مخالفة إقتصادية، وبعدم إشهار الأسعار، ب28 مخالفة إقتصادية، فيما تعلقت بقية المخالفات بإستعمال مواد مدّعمة في غير الأغراض المخصصة لها، وبمسك منتوجات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.

وأضافت أن التدخلات الرقابية خلال الأسبوع الأول من شهر الصيام أسفرت كذلك عن حجز كمية من المواد الغذائية منتهية الصلوحية، منها مستحضر “بيتزا”، حيث تم حجز 259 قطعة تزن الواحدة 1،8 كلغ، مع حجز 184 قطعة بسكويت، إلى جانب حجز منتوجات مدّعمة تم إستعمالها في غير الأغراض المخصصة لها، منها 350 كلغ سكر و100 كلغ سميد و150 كلغ فارينة رفيعة و60 لترا من الزيت النباتي المدّعم.

وبخصوص التزويد بمختلف المنتوجات الفلاحية والاستهلاكية، أكدت المسؤولة الجهوية أن كل المنتوجات متوفرة وبكميات كافية، وأنه لم يتم تسجيل أي نقص في أي مادة، مرجعة ذلك إلى الحملات الإستشرافية التي نفذتها فرق المراقبة الإقتصادية خلال شهر مارس المنقضي.

ولفتت البريكي، في ذات السياق، إلى أن قرار منع جولان العربات بسبب تداعيات وباء “كورونا” المستجد يستثني الشاحنات الخاصة بالتزويد والتزود.