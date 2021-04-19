Ooredoo تطلق إصدارا محدودا لعرض 4G Box بألوان نادي باريس سان جيرمان

يحصل عشاق الفريق الباريسي على هدية تذكارية عند اقتناء العرض

تعلن Ooredoo عن انطلاق ترويج عرض4G BOX-EDITION PSG (200 ميغابايت). يختص مشتركو Ooredoo وأحباء الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان (PSG) حصريا بإمكانية النفاذ لهذا العرض الخاص الذي يندرج ضمن الشراكة التاريخية بين مجمع Ooredoo والنادي الباريسي المعروف.

قرّرت Ooredoo ترويج هذا العرض بالوسائل الإلكترونية فقط ويضم جهاز box 4G مع عرض شهري200Go (لمدة 4 أشهر). سيحظى أحباء نادي باريس سان جيرمان كذلك بهدية تذكارية عند اقتناء العرض. يمكن أن تكون الهدية قميص الفريق مع إهداء أو وشاحا مشخصنا أو مكبر صوت بلوتوث (speaker Bluetooth) ويتم إسناد هذه الهدايا بطريقة عشوائية. العرض مسبوق الدفع ولا يخضع لإلزامية الاشتراك أو الالتزام الزمني.

العرض متوفر في المتجر الافتراضي للشركة ويمكن اقتناءه وفقا لصيغ خلاص متعدّدة (البطاقة البنكية أو خدمة Mobicash أو بطاقة E-dinar من البريد التونسي). بمجرد إتمام عملية الشراء على الخطّ، يتحصّل الحريف على العرض بسهولة عبر خدمة التوصيل المجاني على كامل تراب الجمهورية.

بادرت Ooredoo بإبرام شراكة مع نادي باريس سان جيرمان خلال شهر سبتمبر 2013 وتهدف هذه الشراكة إلى دعم الشباب من خلال بصمة Ooredoo في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب شرقي آسيا. شراكة تنطلق من استراتيجية مشتركة بين مجمع الاتصالات والنادي الرياضي من أجل زيادة الفرص أمام الشباب.