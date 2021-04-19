قبلي-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و56 اصابة جديدة

سجّلت ولاية قبلي حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء منذ ظهوره بالجهة الى 234 حالة منها 233 حالة تم تسجيلها عقب اعادة فتح الحدود في شهر جوان الماضي، وفق ما ذكره، اليوم الاثنين، رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد.

وذكر المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، بأنه تم ايضا رصد 56 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” كشف اغلبها عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة، وبذلك يرتفع اجمالي الاصابات المسجلة بولاية قبلي منذ اكتشاف اول حالة حاملة للفيروس الى 6221 حال من بينها 5495 حالة تعاف و381 حالة لا تزال مصنفة نشيطة