بن عروس : 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تسجيل حالة وفاة وحيدة



في إطار متابعتها للوضع الوبائي بالجهة، وبعد اجتماعها الدوري اليوم الاثنين، كشفت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس، عن تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء الفرق الصحية المعنية ل112 اختبار فحص خلال الأربع والعشرين ساعة المنقضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة بالجهة، إلى 12015 إصابة مؤكدة.

وبلغ عدد الحالات المتعافية، وفق رئيس اللجنة محمد بن خليفة، 10286 حالة، بعد تسجيل تعافي 62 شخصا مصابا، مقابل الإعلان عن حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 415 حالة وفاة.

بالتوزاي مع ذلك، مازال الضغط متواصلا على الأقسام المعنية باستقبال وإيواء مرضى كوفيد ـ19 بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس، والتي تعاني من بلوغ طاقة استيعابها مستوياتها القصوى، حيث مازال عدد المقيمين عند الـ50 مقيما، يتوزعون على 27 مريضا بقسم الطب الباطني و9 بقسم الإنعاش و14 بقسم الاستعجالي الخاص بمرضى كوفيد 19.

وفي سياق متصل، بلغ عدد التلاقيح التي تم حقنها للمدعوين من المسجلين في منظومة التلقيح يوم أمس الأحد بكل من مركز رادس ومركز المحمدية، 1066 شخصا، موزعين على 537 من الإناث و529 من الذكور.