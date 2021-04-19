عاجل-مفدي المسدي: حنان الفتوحي لن تكون على راس شمس اف ام وكمال بن يونس صفحة وطويت بالنسبة لوات..

أكّد مفدي المسديّ المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإعلام والاتصال اليوم الاثنين 19 أفريل 2021 أنّ حنان الفتوحي التي تمّ تعيينها على رأس إدارة إذاعة شمس أف.أم المصادرة، تقدّمت لوزير المالية بطلب لإعفائها من مهامها وتمّت الموافقة على ذلك.

وأعلن أنّ جلسة انعقدت في وزارة المالية بحضور الكرامة القابضة ومستثمر جديد عبّر عن رغبته في شراء أسهم الدولة في الإذاعة المذكورة، لافتا إلى أنه تمّ تحديد آجال لعملية التفويت التي ستتم خلال الأيام القادمة.

وفي ملف متصل اكد المصدر ذاته في تصريح لموزاييك أنّ الخلاف صلب وكالة تونس إفريقيا للأنباء حسم نهائيا، بعد اعتذاركمال بن يوسف عن تولي خطة متصرف ممثل للدولة في الوكالة.