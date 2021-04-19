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عاجل: د.بوجداريّة يدعو الى فرض حجر صحي شامل

2021/04/19 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

اعتبر رئيس قسم الإستعجالي بمستشفى عبد الرحمان مامي في أريانة الدكتور رفيق بوجدارية، الإجراءات المعلن عنها يوم السبت 17 أفريل لمجابهة التفشي السريع لفيروس كورونا في تونس، منقوصة.

وأكد الدكتور بوجدارية في تصريح لشمس اف ام أنه كان يجب فرض حجر صحي شامل لمدة 10 أيام أو 15 يوما من أجل كسر حلقة العدوى في المجتمع والتخفف من حدة التفشي للفيروس بهدف إنقاذ أكثر ما يمكن من الأرواح متابعا أنه كان يُفترض إقرار العمل بنظام التناوب يوم بيوم والحد من التنقل بين الجهات.

وتحدث الدكتور عن أهمية تسخير أقسام أخرى في المستشفيات لفائدة المصابين بكوفيد 19، داعيا إلى ضرورة إعلان حالة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعويل على ما يُعرف بمناعة القطيع.

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