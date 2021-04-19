المهدية: تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وارتفاع عدد المقبلين على التلقيح

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية ل200 عينة، صدرت اليوم الاثنين، تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، أي ما يمثل 38 بالمائة من العينات المختبرة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية بالجهة، إلى 25 اصابة بالجم، و17 اصابة بالمهدية و9 اصابات بكل من الشابة وشربان و7 اصابات بهبيرة و3 اصابات بدائرة سيدي علوان، و3 اصابات بالسواسي،وإصابتين (02) بقصور الساف، وإصابة واحدة بدائرة بومرداس.

وتماثل، في المقابل، 108 من المصابين للشفاء التام، وهو ما رفع العدد الجملي لحالات الشفاء منذ بداية الجائحة، إلى 8830 حالة، وبلغ إجمالي الإصابات بالجهة 9979 إصابة من بينها 277 حالة وفاة و872 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وارتفعت وتيرة المقبلين على عمليات التلقيح ضد الفيروس، اليوم الاثنين، مقارنة بالأيام التي سبقتها لتشمل 620 منتفعا.

وزاد عدد المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، ليناهز 9085 شخصا من بينهم 1972 انتفعوا بالجرعة الثانية من التلقيح.