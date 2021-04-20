مستشار الغنوشي: “بيان النهضة لا يعني التصعيد مع قيس سعيّد”

ساعات قليلة بعد صدور بيان حركة النهضة شديد اللهجة ازاء رئيس الجمهورية قيس سعيد اكد رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس الحركة راشد الغنوشي اليوم الثلاثاء 20 افريل 2021 ان البيان تضمن توصيفا لخطاب رئيس الجمهورية من وجهة نظر النهضة وما يمثل من خطورة على استقرار البلاد مشددا على ان ذلك لا يعني الذهاب في خطوات سياسيّة تصعيدية.

واضاف الشعيبي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك تحت عنوان “تعليق توضيحي لبيان النهضة”:”..مازالت سياسة النهضة هي التهدئة والعمل على القضايا الحقيقية التي تواجهنا في هذه المرحلة متمثلة في جائحة كورونا والظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في البلاد .”

وكانت حركة النهضة قد عبرت صباح اليوم عن استغرابها من خطاب رئيس الجمهورية يوم أول أمس الأحد 18 أفريل الجاري بمناسبة الذكرى 65 لتونسة قوات الأمن الداخلي متهمة اياه بالعودة لـ”خرق الدستور واعتبار وثيقة ملغاة مصدرا لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي”.

ودعت في بيان صادر عنها” قيس سعيّد إلى “الالتزام الجادّ بالدستور الذي انتخب على أساسه” و”التوقف عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها”.

واعتبرت اعلان رئيس الدولة نفسه قائدا أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح “دوساً على الدستور وقوانين البلاد وتعديا على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة”.

واضافت أن اقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل “تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلية ومكاسب الثورة”مشددة على رفضها “المنزع التسلطي لرئيس الدولة”داعية القوى الديمقراطية إلى “رفض هذا المنزع واستكمال البناء الديمقراطي وتركيز المحكمة الدستورية”.