قبلي-كوفيد19: تسجيل 6 وفيات و72 اصابة خلال الـ24 ساعة الاخيرة

ارتفع اجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس “كورونا” منذ ظهوره في ولاية قبلي الى اليوم الى 240 حالة، وذلك بعد تسجيل 6 وقيات جديدة جراء الاصابة بهذا الوباء خلال الـ24 ساعة الاخيرة، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد.

وذكر الحداد، في تصريح لـ”وات”، أن المصالح الصحية بالجهة قد رصدت ايضا 72 لإصابة جديدة بالفيروس كشفت اغلبها عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة، وبذلك يرتفع اجمالي عدد الاصابات المسجلة بولاية قبلي منذ اكتشاف اول حالة حاملة للفيروس الى اليوم الى 6292 حالة، من بينها 5553 حالة تعاف و389 حالة لا تزال مصنفة نشطة.

وبين المصدر ذاته ان احدث توزيع لمختلف الحالات المسجلة عقب اعادة فتح الحدود بحسب معتمديات الجهة يظهر تسجيل معتمدية قبلي الشمالية الى حد الان لـ 1530 اصابة منها 1344 حالة تعاف و 150 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 36 وفاة، في حين سجلت معتمدية قبلي الجنوبية 1448 اصابة تعافت منها 1303 حالة فيما لا تزال 92 حالة نشطة مع تسجيل 53 وفاة.

اما بمعتمدية دوز الشمالية فقد تم رصد 1300 اصابة الى حد الان تعافت منها الى اليوم 1197 حالة فيما لا تزال 52 حالة نشطة مع تسجيل 51 وفاة، وسجلت معتمدية دوز الجنوبية بدورها 606 اصابة منها 545 حالة تعاف ولا تزال 33 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 28 وفاة، وبمعتمدية سوق الاحد تم تسجيل 984 حالة إصابة منها 877 حالة تعاف و51 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 56 وفاة.

وفي ما يتعلق بمعتمدية الفوار، فقد ارتفع اجمالي عدد الحالات المؤكدة الى حد الان الى 301 اصابة منها 277 حالة تعاف و11 حالة لا تزال نشطة و13 حالة وفاة، في حين سجلت معتمدية رجيم معتوق 12 حالات اصابة توفيت منها حالتان وتعافت باقي الحالات.