عاجل: احباط مخطط إرهابي يستهدف احد المقرات الامنية بصفاقس وحجز متفجرات..وهذه التفاصيل..

كشف الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني العميد وليد حكيمة اليوم الثلاثاء 20 أفريل 2021 عن تفكيك خلية إرهابية وإحباط مخطط إرهابي وشيك كان يستهدف أحد المقرات الأمنية بجهة صفاقس، وذلك في عملية استباقية وبناء على معلومات استخباراتية.

وتم وفق ما اكده المصدر ذاته في تصريح لموزاييك إيقاف عناصر الخلية المذكورة وبتعميق الأبحاث مع أفرادها، تبين تلقي متزعمها دروسا معمّقة في كيفية صنع وإعداد المواد المتفجرة وإجراء تجارب في الغرض والشروع في القيام في الأعمال التحضيرية بعد توفير المستلزمات الضرورية لتنفيذ عملية نوعية يتبناها داعش الإرهابي، إلا أن التعجيل بإيقافه ومشاركيه في الوقت المناسب حال دون تنفيذ المخطط الإرهابي، وفق المصدر ذاته.

وأضاف العميد وليد حكيمة أنه تم خلال العملية الأمنية ذاتها حجز كمية هامة من المواد الأولية لصنع المتفجرات والأجهزة الالكترونية، وباستشارة النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والإطلاع على جميع حيثيات الموضوع، أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف ومواصلة الأبحاث.