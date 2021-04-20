زغوان-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و51 إصابة جديدة

سجلت ولاية زغوان، اليوم الثلاثاء، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” ببئر مشارقة لامرأة تبلغ من العمر69 سنة، وهي الوفاة الثالثة بهذه المنطقة في اليومين الأخيرين والتي ارتفع على إثرها عدد الوفيات بالجهة إلى 153 حالة منذ ظهور الوباء منها 64 وفاة تم تسجيلها في الفترة الممتدة بين غرة جانفي و19 أفريل 2021.

وذكر المدير الجهوي للصحة بزغوان، سهيل بالي، في تصريح لـ”وات”، أن المصالح الصحية تلقّت اليوم أيضا 51 نتيجة إيجابية جديدة لتحاليل مخبرية تثبت إصابة أصحابها بالفيروس، حيث بلغ بموجبها إجمالي الإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة 3891 حالة منها 243 حالة نشطة.

وأشار إلى أن 59 مصابا بالفيروس يتلقون حاليا العلاج بمختلف وحدات “كوفيد” بالجهة منهم 10 مرضى يقيمون بقسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي الذي تجاوز طاقة استيعابه القصوى المقدرة بـ10 أسرة.