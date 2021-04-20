توزر: حالة وفاة و52 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت ولاية توزر، حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس “كورونا” لمصاب مقيم في قسم “كوفيد 19” بالمستشفى المحلي بدقاش، ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب الفيروس في الجهة إلى 118 وفاة، وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني.

وذكر براني، لـ(وات)، بأنه تم رصد 52 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 212 تحليلا وردت نتائجها على الإدارة الجهوية للصحة، بما يرفع اجمالي الإصابات منذ بداية ظهور الجائحة الى 7940 إصابة، منها 7374 حالة تعافي، وما تزال 448 حالة نشيطة حاملة للفيروس.

وبيّن المصدر ذاته، بخصوص التعهد بالمصابين في المستشفيات، بأنه تم فتح قسم المجاري البولية بالمستشفى الجهوي بتوزر ليعاضد قسم “كوفيد-19″، ويضمّ القسمان معا 15 مصابا، فيما يأوي قسم الإنعاش الطبّي 5 مرضى، ويأوي قسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي بدقاش 12 مريضا، و6 في نفس القسم بالمستشفى الجهوي بنفطة.

هذا وتعرف حملات التلقيح اقبالا من كبار السن، حيث تم حتى صبيحة اليوم، تطعيم 1949 شخصا.