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قابس-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة و125 إصابة جديدة

2021/04/20 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت ولاية قابس، خلال الـ24 ساعة الماضية، حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس “كورونا” ارتفع معها اجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 354 وفاة، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي.

وأضاف حمدي، في تصريح لـ”وات”، انه تم رصد 125 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من جملة 313 تحليلا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 11 ألفا و672 إصابة من بينها 10 آلاف و667 حالة شفاء.

وأوضح أن الإصابات الجديدة المسجّلة توزعت الى 48 بمارث، و34 بقابس الجنوبية، و15 بقابس المدينة، و14 بالحامة، و06 اصابات بقابس الغربية، و03 بغنوش، واصابتين بكل من المطوية ووذرف، واصابة واحدة بمطماطة الجديدة.

وأشار حمدي الى أن عدد الحالات النشيطة بالجهة يبلغ حاليا 1003 حالات من بينها 250 حالة بقابس الجنوبية، و230 حالة بمارث، و124 حالة بالحامة، و113حالة بقابس المدينة، و81 حالة بمطماطة الجديدة.

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