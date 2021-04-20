المهدية: تسجيل 6 وفيات بفيروس “كورونا” المستجد و63 إصابة جديدة

سجلت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة انتشار فيروس “كورونا” المستجد، اليوم الثلاثاء، ولأول مرة منذ بداية الجائحة، وفاة 6 مصابين في نفس اليوم ب05 معتمديات.

وتعلقت الوفيات برجل (73 سنة) من معتمدية بومرداس، واخر (58 سنة) من معتمدية المهدية، وثالث (67 سنة) من معتمدية شربان ومواطن (74 سنة) أصيل الجم، ورجلين اثنين (79 و72 سنة) من معتمدية السواسي

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 151 عينة، صدرت اليوم الثلاثاء، تسجيل 63 إصابة جديدة أي بنسبة عينات ايجابية عادلت ال42 بالمائة، توزعت بعدد 29 اصابة بالجم و9 اصابات بكل من السواسي وبومرداس و7 اصابات بالمهدية و6 اصابات بقصور الساف وإصابة واحدة بدوائر أولاد الشامخ وملولش والشابة.

وتعافى، في المقابل، 156 مصابا بالفيروس التاجي ما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 8980 حالة، وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة 1042 اصابة من بينها 283 حالة وفاة و779 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وبلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا اليوم الثلاثاء التلقيح ضد فيروس “كورونا” 602، ليعادل عدد المنتفعين بالتطعيم منذ انطلاق العملية 9687 شخصا، من بينهم 2285 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.