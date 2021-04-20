سيدي بوزيد : تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة مقابل 81 حالة شفاء

سجّلت اليوم الثلاثاء ولاية سيدي بوزيد 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة و81 حالة شفاء حسب ما أكده محمد زاهر الأحمدي المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد تصريح لــ(وات)، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 6746 حالة منها 5460 حالة شفاء و230 حالة وفاة.

وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى في أعلى الإصابات سيدي بوزيد الغربية ب2481 حالة تليها سيدي بوزيد الشرقية ب761 حالة ثم الرقاب ب 663 حالة ثم المكناسي 497 ثم أولاد حفوز ب405 حالة ثم المزونة ب414 حالة ثم جلمة ب305 حالة ثم السبالة ب 313 حالة ثم بئر الحفي 284 حالة ثم السوق الجديد ب228 حالة ثم بن عون ب 216 حالة ثم منزل بوزيان ب 106 حالة وأخيرا السعيدة 73 حالة.

كما ارتفع عدد المصابين المقيمين بالمؤسسات الصحية بسيدي بوزيد إلى 40 شخصا بعد ايواء 9 مصابين اليوم الثلاثاء وبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم اجراؤها بالولاية منذ ظهور فيروس كورونا 26630 بعد رفع 260 عيّنة اليوم.