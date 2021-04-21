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الكاف: تسجيل 04 وفيات و68 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

2021/04/21 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الأربعاء، في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا” 04 وفيات و68 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك بعد الكشف عن نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 140 عينة رفعت بتاريخ 19 أفريل

وارتفع بذلك عدد الوفيات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء في الجهة إلى 211 حالة وفاة، وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 7106 حالات، تعافى منها 6231 شخصا، فيما لايزال 875 شخصا في الحجر الصحي وهم يمثلون حصيلة الاصابات المؤكدة المسجلة بالجهة خلال ال10 ايام الاخيرة

وفي سياق متصل، ذكر رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني ل(وات) أن الضغط لايزال كبيرا على المستشفيات وخاصة على تجهيزات التنفس بالاكسجين، واوضح انه يقيم حاليا 79 شخصاً بمختلف مستشفيات الولاية، منهم 15 مريضا بأقسام الانعاش، محذرا من خطورة الأوضاع الراهنة في القطاع الصحي، وداعيا إلى مزيد احترام البروتوكول الصحي في كل جوانبه

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