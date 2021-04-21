جمعية “مرحمة” توزع 4 آلاف قفة على العائلات المعوزة خلال شهر رمضان



شرعت جمعية “مرحمة” للمشاريع الخيرية والاجتماعية منذ انطلاق شهر رمضان الكريم في توزيع 4000 قفة على العائلات المعوزة تحتوي كل واحدة منها على مواد غذائية أساسية تناهز قيمتها 60 دينارا

وأوضح المسؤول عن الاعلام بالجمعية نادر العضاوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاربعاء أن الجمعية تتولى توزيع هذه المساعدات بالتعاون مع عدد من جمعيات المجتمع المدني الموزعة على كامل تراب الجمهورية وذلك من أجل ضمان وصول هذه المساعدات للعائلات الفقيرة الموجودة في المناطق الريفية النائية

ولفت العضاوي الى أن الجمعية التي تأسست سنة 2011 تقوم حاليا بكفالة ألف يتيم حيث تسند منحة شهرية لمكفوليهم تقدر ب100 دينار لليتيم الواحد كما تتولى تغطية جميع مصاريفهم المتعلقة بالمناسبات الموسمية مثل اللباس و كبش العيد ومستلزمات العودة المدرسية

وتقوم الجمعية حاليا ببناء مدرسة ابتدائية بمنطقة سيدي علوان من ولاية المهدية وذلك بعد أن أتمت خلال الشهر الماضي تشييد مستوصف من صنف 4 مجهزا بكامل المستلزمات الطبية وذلك بمنطقة الدخايلية بولاية جندوبة وفق العضاوي