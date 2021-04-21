سوسة: تواصل المنحى التصاعدي للعدوى بفيروس “كورونا” بعد تسجيل 314 إصابة و3 وفيات في يوم واحد

تواصل المنحى التصاعدي للوفيات المسجلة بسبب الإصابة بفيروس “كورونا” بولاية سوسة، حيث سجلت الجهة، أمس الثلاثاء، 3 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، بما يرفع العدد الجملي للوفيات إلى 686 وفاة.

وتواصل المنحى التصاعدي للعدوى بفيروس “كورونا” بالجهة بشكل لافت، لاسيما بعد تسجيل 314 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، أمس الثلاثاء، من بينها 83 إصابة بمعتمدية القلعة الكبرى، بحسب ما أوردته الادارة الجهوية للصحة في نشرتها اليومية حول تطور الوضع الوبائي.

وأوضحت ذات الإدارة، ان الإصابات الجديدة تم اكتشافها بعد معالجة 908 تحاليل مخبرية، ما رفع العدد الجملي للحالات الإيجابية المسجلة إلى 20810 حالة.

وتظل معتمديتي سوسة جوهرة ومساكن في صدارة المعتمديات التي لا تزال تسجل فيها نسب مرتفعة من الإصابات اليومية، حيث بلغ اجمالي الاصابات بمعتمدية سوسة جوهرة 4116 إصابة، وبمساكن 3852 إصابة.

وتعافى من المرض، وفق آخر تحيين، 17012 مصابا، بينما لا يزال 3112 شخصا حاملا للفيروس، 19 خاضعين للمتابعة الطبية.

ويقيم حاليا، 153 مصابا بـ”كوفيد 19″ من ولاية سوسة ومن خارجها بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، من بينهم 23 بأقسام الإنعاش.