منوبة : تسجيل 06 حالات وفاة و241 اصابة جديدة بالكورونا و205 حالة شفاء في الجهة خلال يومين

سجّلت ولاية منوبة يومي الثلاثاء والاربعاء ست حالات وفاة منها ثلاث حالات في دوّار هيشر وحالتان في طبربة وحالة في وادي الليل ، وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة هاجر ميساوي لصحفية مكتب (وات) في منوبة.

وسجّلت خلال نفس الفترة 241 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا وهي حصيلة تعود الاختبارات فيها الى تاريخ 16 افريل الجاري بعد تاخرها بمخابر خاصة خارج المرجع الترابي للولاية وفق نفس المصدر.

وارتفع بذلك عدد الحالات النشطة الى 972 حالة منها 15 حالة تخضع حاليا للايواء بمركز الكوفيد بمعهد القصاب والمستشفى المحلب بطبربة.

كما سجلت الجهة خلال اليومين الاخيرين 205 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الجملي الى 9031 حالة من جملة 10379 حالة اصابة منذ انتشار الجائحة.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (333 حالة)، فمعتمدية طبربة (172 حالة ) والمرناقية ( 137 حالة) والجديدة (122 حالة) ودوار هيشر (106 حالة ) ووادي الليل (86 حالة) وبرج العامري (10 حالات) والبطان( 06 حالات )