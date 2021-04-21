قبلي: تلقي 2744 شخصا للجرعة الاولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا” منذ انطلاق الحملة

أكّد المنسق الجهوي لحملة التلقيح ضد فيروس “كورونا” بقبلي، الدكتور علي الطبال، اليوم الاربعاء، تسجيل تحسن في الاقبال على المركز الجهوي للتلاقيج بدار الشباب بمدينة قبلي، الذي استقبل الى حدود اليوم، 2744 حالة تلقت الجرعة الاولى ضد هذا الفيروس، منهم 990 تلقوا الجرعة الثانية.

وأشار الدكتور علي الطبال، في تصريح لـ(وات)، الى ان الفرق الطبية بهذا المركز قادرة على تأمين ما بين 400 و500 تلقيح يومي ضد فيروس “كورونا” بالامكانيات الموجودة حاليا، مؤكدا انه من المبرمج فتح مركز ثان للتلاقيج باحدى معتمديات الجهة قريبا، قصد تقريب الخدمات من المواطنين خاصة في ظل الاقبال المتزايد من المواطنين على المركز الجهوي.

وأوضح ذات المصدر، ان انطلاقة العمل بالمركز الذي سيتم فتحه، لن تكون بصفة يومية، على ان يتم مضاعفة عدد أيام العمل بحسب إقبال المواطنين.

وجدد بالمناسبة، دعوته الى عموم المواطنين، من أجل التسجيل في منظومة التلقيح، والتقيد بالتوصيات التي حددتها وزارة الصحة، وخاصة منها القدوم الى مركز التلقيح في التوقيت المحدد في الارسالية التي يتلقاها المستفيد، وذلك للحد من الاكتظاظ بمراكز التلاقيح، ومنع تعرض البعض الى الإصابة بالفيروس، في ظل انتشار الوباء خلال الايام الاخيرة.