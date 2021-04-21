عاجل: تسجيل 6 حالات اصابة بسلالة غير معروفة لكورونا في منوبة و3 اصابات بالسلالة البريطانية..

في نابل: حجز 1120 لتر من الزيت النباتي المدعم داخل مخزن عشوائي..

تعيين مدير عام جديد للمصالح المختصّة بوزارة الداخليّة

أثارت جدلا واسعا: جمعيّة تركيّة تقدم مساعدات للتونسيّين

قبلي: رفع 114 مخالفة اقتصادية منذ مطلع شهر رمضان المعظّم

2021/04/21 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية بقبلي، خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان، 114 مخالفة عقب قيامها باكثر من 520 زيارة تفقد لمخلف المحلات المفتوحة للعموم ومراقبة 123 شاحنة على الطرقات، وفق ما ذكره، اليوم الأربعاء، المدير الجهوي للتجارة، حمادي زغل، في تصريح لـ”وات”.

واوضح المصدر ذاته أن عمل فرق المراقبة الاقتصادية ينتظم خلال الشهر المعظّم في شكل حصص صباحية وحصة مسائية تشمل مختلف معتمديات الولاية، مشيرا الى ان ابرز المخالفات التي تم رفعها الى حد الان تعلقت بعدم اشهار الاسعار بـ 33 مخالفة، في حين تم تحرير 28 مخالفة تتعلق باستعمال موازين لم تخضع للمراقبة القانونية، علاوة على تسجيل 14 مخالفة تخص عدم الاستظهار بالفواتير.

واضاف المدير الجهوي للتجارة أن أكثر قطاع سجّل مخالفات خلال هذه الفترة هو قطاع بيع المواد الغذائية بـ 48 مخالفة اقتصادية، يليه قطاع بيع الخضر والغلال بـ 18 مخالفة اقتصادية، في حين تم تحرير 9 مخالفات لقطاع المخابز.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn