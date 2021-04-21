قبلي: رفع 114 مخالفة اقتصادية منذ مطلع شهر رمضان المعظّم

رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية بقبلي، خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان، 114 مخالفة عقب قيامها باكثر من 520 زيارة تفقد لمخلف المحلات المفتوحة للعموم ومراقبة 123 شاحنة على الطرقات، وفق ما ذكره، اليوم الأربعاء، المدير الجهوي للتجارة، حمادي زغل، في تصريح لـ”وات”.

واوضح المصدر ذاته أن عمل فرق المراقبة الاقتصادية ينتظم خلال الشهر المعظّم في شكل حصص صباحية وحصة مسائية تشمل مختلف معتمديات الولاية، مشيرا الى ان ابرز المخالفات التي تم رفعها الى حد الان تعلقت بعدم اشهار الاسعار بـ 33 مخالفة، في حين تم تحرير 28 مخالفة تتعلق باستعمال موازين لم تخضع للمراقبة القانونية، علاوة على تسجيل 14 مخالفة تخص عدم الاستظهار بالفواتير.

واضاف المدير الجهوي للتجارة أن أكثر قطاع سجّل مخالفات خلال هذه الفترة هو قطاع بيع المواد الغذائية بـ 48 مخالفة اقتصادية، يليه قطاع بيع الخضر والغلال بـ 18 مخالفة اقتصادية، في حين تم تحرير 9 مخالفات لقطاع المخابز.