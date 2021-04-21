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نجيب الشابي: “الدولة مفككة وفاشلة والنهضة تتحمل مسؤولية ما يحدث اليوم..”

2021/04/21 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

اعتبر رئيس الهيئة السياسية لحركة أمل أحمد نجيب الشابي اليوم الأربعاء 21 أفريل 2021 أن الدولة اليوم مفككة وفاشلة وعاجزة عن القيام بأبسط واجباتها تجاه المواطن، محملا حركة النهضة مسؤولية ما يحدث اليوم.

وحذّر في تصريح لاذاعة موزاييك من خطورة الانحدار إلى السيناريو اللبناني، حيث تدحرجت البلاد بسبب أسباب موضوعية وأخرى سياسية، متابعا أن الصراع اليوم في تونس هو إيديولوجي بالأساس ”وهذه الصراعات لا مكان فيها للوطن.. كما أن هذا طرح مدمر..”، وفق قوله.

وقال في هذا الإطار ‘ النهضة هي المسؤولة الأولى عما يحدث اليوم..

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