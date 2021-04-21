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الوحدات الأمنية تحرر آلاف المخالفات في إطار مجابهة انتشار كورونا

2021/04/21 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

افادت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء بأن الوحدات الأمنية تمكنت خلال ال24 ساعة الماضية من تحرير آلاف المخالفات، وذلك في إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا.
وتمثلت هذه المخالفات في 3775 مخالفة ماليّة لعدم الالتزام بوضع الكمامات و 1084 مخالفة حظر جولان و 875 بين محاضر ومخالفات عدم احترام تراتيب حفظ الصحّة.
تجدر الإشارة إلى أن تونس تشهد موجة ثالثة من انتشار الوباء، وقامت الحكومة باجراءات وقائية اضافية منذ حوالي اسبوع، اهمها إقرار حظر الجولان الليلي ابتداء من العاشرة ومنع جولان السيارات ابتداء من السابعة، وتعليق الدروس ومواصلة تدابير العمل عن بعد مع تقسيم الموظفين الي حصتين متباعدتين بساعة بالنسبة للعمل الحضوري.

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