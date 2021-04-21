قبلي: تسجيل حالتي وفاة و41 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت ولاية قبلي خلال ال24 ساعة الاخيرة، حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس “كورونا” بمعتمدية قبلي الشمالية، ليرتفع بذلك اجمالي عدد ضحايا الوباء منذ ظهوره بالجهة الى 242 حالة، وفق ما اكده رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد ل(وات)

وذكر الحداد انه تم ايضا رصد 41 اصابة جديدة بالفيروس اغلبها عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الاصابات المسجلة بالولاية منذ اكتشاف اول حالة حاملة للفيروس في شهر مارس 2020 الى 6333 حالة منها 6222 حالة تم تسجيلها خلال الموجة الثانية من انتشار الوباء من بينها 5601 حالة تعافي الى حد الان و380 حالة لا تزال مصنفة نشطة

وبين المصدر ذاته، ان التحيين الجديد لتوزيع مختلف الحالات المسجلة عقب اعادة فتح الحدود بحسب المعتمديات يظهر تسجيل معتمدية قبلي الشمالية لـ1533 اصابة مؤكدة منها 1359 حالة تعافي و136 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 38 حالة وفاة، وسجلت معتمدية قبلي الجنوبية 1455 اصابة تعافت منها 1310 حالات ولا تزال 92 حالة نشطة مع تسجيل 53 حالة وفاة

وبمعتمدية دوز الشمالية تم رصد 1312 اصابة الى حد الان تعافت منها الى اليوم 1204 حالات فيما لا تزال 57 حالة نشطة مع تسجيل 51 حالة وفاة، وسجلت معتمدية دوز الجنوبية بدورها 617 اصابة مؤكدة بالفيروس منها 550 حالة تعافي و لا تزال 39 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 28 حالة وفاة، وتم بمعتمدية سوق الاحد تسجيل 992 اصابة منها 890 حالة تعافي و46 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 56 حالة وفاة

وارتفع بمعتمدية الفوار اجمالي الحالات المؤكدة 301 اصابة منها 278 حالة تعافي و10 حالات لا تزال نشطة و13 حالة وفاة، في حين سجلت معتمدية رجيم معتوق 12 اصابة توفيت منها حالتين وتعافت باقي الحالات

وفي ذات السياق، اكد الاحداد ان المصالح الطبية بالجهة كانت قد ارسلت يوم 13 افريل الجاري 10 عينات للخضوع للتقطيع الجيني بمعهد باستور بالعاصمة واثبتت نتائجها التي وردت مساء امس على الادارة الجهوية للصحة وجود 7 عينات من السلالة البريطانية تتوزع على قبلي الكبرى ب3 حالات ومثلها بدوز الكبرى وحالة سوق الاحد، داعيا اهالي الجهة الى مزيد التقيد بالبروتوكولات الصحية للحد من سرعة انتشار الفيروس وذلك عبر الحرص على ارتداء الكمامات والمحافظة على صحة الايدي والابتعاد عن الاماكن المكتظة