كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يلتقي سفير تركيا بتونس

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي،يوم الثلاثاء 20 أفريل 2021، سفير الجمهورية التركية بتونس “Çağlar Fahri Çakiralp” .

ووفق بلاغ لوزارة الشؤون الخراجية، فقد أعرب كاتب الدولة بهذه المناسبة عن ارتياح الجانب التونسي للمستوى المتميز لعلاقات الأخوة والتعاون العريقةالقائمة بين تونس وتركيا، مثمّنا ما تمّ إنجازه في عدّة مجالات خلال السنوات الأخيرة.

ودعا في هذا الإطار إلى مزيد دفع العلاقات الاقتصادية وتحسين مؤشرات الميزان التجاري عبر تشجيع الصادرات التونسية إلى تركيا وحث المستثمرين الأتراك على الاستثمار في بلادنا.

من جانبه، أعرب السفير التركي عن استعداده للعمل سويا من اجل استكشاف السبل الكفيلة بمزيد تعزيز علاقات الشراكة والاستثمار وإثراء التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما تم خلال هذا اللقاء الاتفاق على اهمية إنجاح الاستحقاقات الثنائية القادمة، بالإضافة إلى مواصلة التشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.