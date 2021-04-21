القصرين: رفع 149 مخالفة إقتصادية خلال الأيام الثمانية المنقضية من شهر رمضان

تمكنت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين، خلال الأيام الثمانية المنقضية من شهر رمضان، من رفع 149 مخالفة إقتصادية إثر القيام ب826 زيارة ميدانية شملت المحلات التجارية والأسواق البلدية وتجار الجملة والتفصيل بمختلف معتمديات الولاية إلى جانب المخابز ومخازن التبريد لمراقبة قطاعات مختلفة منها الخضر والغلال والمواد الغذائية والدواجن ومشتقاتها واللحوم الحمراء والأسماك والمرطبات، وفق المديرة الجهوية للتجارة بالقصرين سامية البريكي.

وبيّنت البريكي في تصريح ل(وات)، أن أهم المخالفات المرفوعة تعلقت بالترفيع والزيادة في الأسعار وعدم الإستظهار بفواتير الشراء ب89 مخالفة، وبعدم إشهار الأسعار ب35 مخالفة، وبترويج منتوجات غير مطابقة بالتراتيب الجاري بها العمل ب7 مخالفات، وبعدم إخضاع معدات الوزن والكيل إلى التحقق الدوري ب8 مخالفات.

وذكرت أن حملات المراقبة الإقتصادية متواصلة بشكل تصاعدي طيلة شهر رمضان في سبيل المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطنين والتصدي للمخالفين، واشارت الى ان التدخلات ركزت على مخازن التبريد المخزنة بها مادتي التفاح والموز، نظرا لتسجيل إرتفاع نسبي في سعرهما

واكدت أن جميع المنتوجات الفلاحية والاستهلاكية متوفرة بكميات كافية ولم يتم إلى حد الآن تسجيل نقص في أية مادة، انه يتم تزويد نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بالسوق البلدي بالقصرين المدينة، بشكل يومي بمختلف المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال ولحوم حمراء.

ودعت المديرة الجهوية للتجارة بالمناسبة كافة المواطنين إلى التبليغ عن التجاوزات التي يقع رصدها عبر الاتصال برقم الهاتف القار للإدارة الجهوية للتجارة ((77474675 أو التبليغ بصفة مباشرة للتدخل في الإبان والتصدي للمخالفين.