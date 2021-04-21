75 وفاة و 2603 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

سجلت وزارة الصحة، بتاريخ يوم أمس الثلاثاء، 75 حالة وفاة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء إلى 9993 حالة.

كما سجلت الوزارة، وفق بلاغ نشرته مساء اليوم الاربعاء، حول الوضع الوبائي في البلاد، 2603 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 8507 تحليلا مخبريا، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 242 ألفا و 238 شخصا، بعد تعافي 3134 شخصا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب بلاغ الوزارة، بـ 2568 مصابا بفيروس “كورونا” المستجد، إضافة إلى إقامة 493 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 138 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين.

وبلغ عدد الملقحين ضد فيروس “كورونا”، منذ انطلاق العملية يوم 13 مارس الماضي، أكثر من 252 الف فرد، في حين فاق عدد المسجلين في منظومة evax المخصّصة في الغرض 1 مليون 203 الف شخص.