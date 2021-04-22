شوقي قدّاس:” وسائل التواصل الاجتماعي تخترق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة وتستخدم للجوسسة”

أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس على ضرورة ابتعاد مؤسسات الدولة الرسمية عن مواقع التواصل الاجتماعي في منشوراتها الرسمية، مشيرا الى استخدام مطلق من طرف هذه المؤسسات الرسمية لهذه الفضاءات رغم الخطورة التي تمثلها.

واضاف في تصريح لـ”الجوهرة اف أم” أنه “من غير المعقول استخدام فيسبوك من طرف مؤسسات الدولة” وأوضح أن هذه الفضاءات لا تحترم قواعد حماية المعطيات الشخصة وتعمل على خرقها للتأثير على الرأي العام وحتى الجوسسة.

وأضاف أن البديل الأفضل هو اعتماد مواقع الواب الرسمية حفاظا على السيادة الوطنية وفق النصوص القانونية مشيرا في هذا الصدد الى منشوري عدد 24 و23.

وفي سياق متصل، اشار الى أنه الهيئة قامت برفع قضية تتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لغايات سياسية في علاقة بالحملة الانتخابية.