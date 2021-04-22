دبارة اليوم العاشر من رمضان..

يقدم لكم المصدر دبارة اليوم العاشر من رمضان…

شربة حلالم بالدبابش

250 غرام لحم بقري غنم او دجاج

1 جزرة

250 غرام حلالم

100 غرام فول مصري

100 غرام حمص منقوع قبل ليلة في الماء

كرافس

فنجان زيت

نصف فنجان معجون طماطم

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر

ملعقة كبيرة تابل و كروية

1 بصلة

بقدونس

طريقة تحضير الحلالم:

اعجني كوب دقيق بالماء الفاتر اتركيه يرتاح قليلا ثم افتليه في شكل اعواد رقيقة جدا ثم قصيها بيدك في طول 2 صم يعني مثل حبة الشعيرية واتركيها في منخل كبير واتركيها تجف ليلتين. الدبابش هي البقول الجافة كالحمص و الفول المصري

طريقة تحضير الشربة التونسية “حلالم بالدبابش”:

قلي اللحم في الزيت مع البصل والحمص والفول المصري والملح والفلفل الاسود واتركهم 10 دقايق على نار هادئة

عندما يذبل البصل و يتغير لونه اضيفي كل الخضار مقطعة الا البقدنوس ثم اضيفي لهم ليترين من الماء واتركيهم يطبخون 45 دقيقة .اضيفي معجون الطماطم والتابل والكروية. قبل 10 دقايق اضيفي الحلالم والبقدنوس.

مرقة جلبانة بالقنارية المحشية

المقادير

600 غرام لحم مفروم

6 – قنارية (خرشوف)

400 غرام جلبانة (بزلاء)

12 – بطاطا مقطعة شرائح

1 – بصلة مقطعة شرائح

2 أوراق رند

2 فص ثوم مرحي

2 ملعقة قهوة فلفل أحمر مرحي

1 ملعقة طعام كمون

1/2 ملعقة قهوة زنجبيل مرحي

1 علبة طماطم مقشرة

1 كوب مرق دجاج

2 ملعقة طعام زيت زيتون

1 باقة بقدنوس مفروم

– ملح

– فلفل أسود

طريقة التحضير

1 – تحضير الصلصة : نسكب زيت الزيتون في وعاء معد للطهي ونضيف شرائح البصل ،الثوم المرحي ونتركهم على النار

2 – نضيف الطماطم المقشرة ،نصف ملعقة قهوة فلفل أحمر مرحي ،الملح ،الفلفل الأسود،أوراق الرند ومرق الخضار

3 – نترك المزيج يغلي ثم نخفض النار ونغطيه ونتركه بضع دقائق

4 – تحضير الحشو : نضع اللحم المفروم في وعاء ونضيف نصف ملعقة قهوة فلفل أحمر ،نصف ملعقة قهوة كمون ،زنجبيل مرحي ،ملح ،فلفل أسود, البقدنوس المفروم ونمزج المكونات بالأصابع

5 – نضع الحشو في قالب القنارية ونتركها جانيا

6 – تحضير الخضار : نضيف القنارية المحشوة ، البطاطا ،الجلبانة في صلصة الطماطم

7 – نضيف القليل من الماء ونتركه يغلي ثم نغطي الوعاء ونخفض الحرارة ونتركها على النار مدة 30 دقيقة

سلاطة بطاطا وجمبون

المقادير

3 كعبات بطاطا كبيرة

4 طروف جمبون مقصوصة طرنشات

1 راس بصل مقصوص

3 كعبات عظم مسموطة ومقصوصة طرنشات

2 كعبات فقوس املّح ومقصوص طرنشات

1 حكّة كرام فراش

3 مغارف كبار مايوناز

1 مغرفة صغيرة خردل

1 رشة ملح

1 رشة فلفل أكحل

طريقة التحضير

1 – اسمط البطاطا في الماء + الملح

2 – قشر البطاطا وقصها طرنشات كبار

3 – خلط في صحفة: بطاطا + فقوس + عظم + جمبون + بصل

4 – خلط في صحفة اخرى: مايوناز + كرام فراش + خردل + ملح + فلفل أكحل

5 – صب صلصلة المايوناز فوق خليط البطاطا وخلطهم مليح