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خطير: اكتشاف لقاحات “فايزر” مزيفة في هذين البلدين..

2021/04/22 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

افادت صحيفة “وول ستريت جورنال” ان شركة “فايزر” اكتشفت جرعات مزيفة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا في المكسيك وبولندا.

و حسب ما نقلته الصحيفة الأمريكية عن الشركة وسلطات البلدين، فقد اعتقلت الشرطة في ولاية نويفو ليون المكسيكية في فبراير ستة أشخاص بعد تفتيش في عيادة جرى فيها تطعيم مواطنين بعقار كان يحمل ملصقات مزورة وهو عبارة عن أمبولات تحتوي على ماء مقطر. وتم تطعيم حوالي 80 شخصا بهذا “اللقاح” مقابل حوالي 1000 دولار للجرعة، دون أن يلحق أي ضرر بصحتهم على ما يبدو.

وفي بولندا صادرت السلطات في شقة خاصة في يناير لقاحات مزيفة تحتوي على حمض الهيالورونيك وكانت على الأرجح علاجا مضادا للتجاعيد، قبل أن يتم تطعيم أي شخص بها.

وأكدت شركة “فايزر” أنها اختبرت العقارات التي تم اكتشافها في المكسيك وبولندا وتأكد أنها مزيفة.

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