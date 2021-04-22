أولمبياد طوكيو: اصابة مسؤول في مسيرة الشعلة الأولمبية بكورونا

قال منظمون اليوم الخميس إن ضابط شرطة ضمن الطاقم المشرف على تنظيم مسيرة الشعلة الأولمبية في اليابان أصيب بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار وأصبح بذلك أول عضو من الفريق تنتقل إليه العدوى.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان إن رجلا في العقد الثالث من العمر جاءت نتيجة فحصه إيجابية بعد العمل مع مسيرة الشعلة في مقاطعة كاجاوا في جزيرة شيكوكو الجنوبية.

وقالت صحيفة أساهي نقلا عن منظمي الدورة وشرطة المقاطعة إن الضابط كان يتولى تنظيم حركة المرور في مدينة ناوشيما يوم السبت الماضي وإنه عانى من ارتفاع في درجة الحرارة يوم الأحد.

وأكدت الصحيفة أن الضابط كان يضع قناعا أثناء العمل وأنه لم يحدث أي احتكاك بينه وبين من شاركوا في حمل الشعلة.

وكانت أولمبياد طوكيو تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا وستقام هذا العام بدون حضور جماهير من خارج اليابان بداية من 23 جولية.

وتعاني اليابان تحت وطأة زيادة الإصابات بعدوى كوفيد-19 مع ظهور موجهة رابعة من الفيروس في ظل تراجع التأييد الشعبي للدورة نتيجة تزايد المخاوف من تفاقم الوضع الصحي في البلاد.