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بنزرت : احداث 04 فضاءات من المنتج إلى المستهلك

2021/04/22 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أفاد المدير الجهوي للتجارة ياسر بن خليفة أنّه تم خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الكريم إحداث 04 فضاءات من المنتج إلى المستهلك في مناطق منزل جميل ومنزل عبد الرحمان وغزالة و ماطر .

وذكر المصدر ذاته في تصريح لمراسل (وات) أن احداث هذه الفضاءات التجارية من المنتج الى المستهلك تندرج ضمن التوصيات المؤكّدة في الاجتماع الدوري للجنة الجهوية لمراقبة الأسعار والتصدي للاحتكار والمضاربة استعدادا لشهر رمضان ، مبينا ان مجمل تلك الفضاءات تم إعدادها بالتنسيق بين السلط الجهوية والمحلية والبلديات وخاصة منظمة الدفاع عن المستهلك فرع بنزرت والنقابة الجهوية للفلاحين والاتحاد الجهوي للفلاحين والادارة الجهوية للتجارة ببنزرت.

وأضاف المدير الجهوي للتجارة أنّه من المبرمج نهاية الاسبوع الجاري فتح نقاط جديدة بكل من مناطق اوتيك و جرزونة وأخرى وسجنان ، مشيرا في ذات السياق إلى أن نسبة التخفيض تصل إلى 30% واكثر كما تضم مختلف المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن وسيتم العمل على تواصل عمل تلك الفضاءات حتى بعد نهاية شهر رمضان على غرار نقطة البيع بماطر المنجزة بالتعاون مع ديوان الأراضي الدولية، وفق المصدر نفسه.

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