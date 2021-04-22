قابس: تسجيل حالة وفاة و139 اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”

أفاد مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي (وات) بانه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل حالة وفاة (01) جديدة بفيروس “كورونا” وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بلغ في الولاية قابس 359 حالة.

وبين حمدي انه تم اجراء 327 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس “كورونا” وأن 139 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها “ايجابية” وأثبتت اصابة أصحابها بالفيروس، مشيرا الى ان الاصابات تتوزع الى 32 حالة بقابس الجنوبية، و24 حالة بمارث، و20 حالة بمطماطة الجديدة، و18 حالة بقابس المدينة، و17 حالة بالحامة، و09 حالات بغنوش، و06 حالات بالمطوية، و05 حالات بمطماطة، و04 حالات بقابس الغربية ووذرف.

وأوضح حمدي ان العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” بلغ في ولاية قابس 11890 اصابة، واشار الى أن 10910 اصابات من بين المصابين قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.

وأشار الى انه توجد في ولاية قابس 979 حالة نشطة لفيروس “كورونا” وناقلة للعدوى من بينها 270 حالة بقابس الجنوبية، و185 حالة بمارث، و115 حالة بقابس المدينة، و97 حالة بمطماطة الجديدة، و87 حالة بالحامة.