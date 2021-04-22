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الكاف: تسجيل حالة وفاة و 75 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

2021/04/22 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت ولاية الكاف، في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار فيروس “كورونا”، الصادر اليوم الخميس، حالة وفاة و75 إصابة جديدة، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 164 عينة تم رفعها بتاريخ 20 أفريل.

وارتفع بذلك عدد الوفيات إلى 212 حالة، والاصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية انتشار الوباء في الجهة إلى 7181 إصابة، وفق ما أكده لـ(وات)، رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني.

ولاحظ ذات المصدر، أن النتائج أظهرت استقرارا في عدد المقيمين بالمستشفيات في حدود 85 شخصا، منهم 16 في أقسام الانعاش، فيما يخضع 832 شخصا للحجر الصحي، علما وأنهم يمثلون حصيلة الاصابات المؤكدة بالفيروس خلال الـ10 أيام الاخيرة .

وذكر من جانب آخر، أنه تم اليوم فتح مركز جديد للتلقيح بمدينة تاجروين، وذلك لتقريب هذه الخدمة من متساكني المعتمديات الـ4 لجنوب الولاية.

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