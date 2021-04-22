عاجل: عدد وفيات كورونا في تونس يتجاوز 10 آلاف بعد تسجيل 70 وفاة جديدة..

سجلت وزارة الصحة، بتاريخ يوم أمس الاربعاء، 70 حالة وفاة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء إلى 10 آلاف و63 حالة.

كما سجلت الوزارة، وفق بلاغ نشرته مساء اليوم الخميس، حول الوضع الوبائي في البلاد، 2305 إصابات جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 7708 تحاليل مخبرية. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 244 ألفا و 517 شخصا، بعد تعافي 2279 شخصا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب بلاغ الوزارة، بـ 2630 مصابا بفيروس “كورونا” المستجد، إضافة إلى إقامة 498 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 143 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين

وبلغ عدد الملقحين ضد فيروس “كورونا”، منذ انطلاق العملية يوم 13 مارس الماضي، أكثر من 265 الف فرد، في حين فاق عدد المسجلين في منظومة evax المخصّصة في الغرض مليون و224 الف شخص.