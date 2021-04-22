المهدية : تسجيل حالتي وفاة و19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أظهرت نتائج التحاليل الطبية لـ61 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 19 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، وفق البيان اليومي للإدارة الجهوية للصحة.

ورصدت المصالح الصحّية في الجهة حالتي الوفاة بمعتمدية قصور الساف (مواطنة تبلغ من العمر 77 سنة ) وبمعتمدية السواسي (مواطن ناهز سنه 66 عاما).

وتوزّعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 9 بالمهدية و3 بالسواسي وإصابتين (02) بكل من بومرداس وقصور الساف وإصابة واحدة بدوائر شربان والجم والشابة.

وتماثل، في المقابل، 16 مصابا بالفيروس التاجي للشفاء التام ما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 9052 حالة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة 10208 إصابة من أدّت 288 حالة من بينها إلى الوفاة في حين لا تزال 868 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 654 مواطنا، اليوم الخميس، تلقيحا ضد فيروس كورونا ليرتفع عدد المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، إلى 10788 من بينهم 2939 انتفعوا بالجرعة الثانية من التلقيح.