3 حالات وفاة و38 اصابة جديدة ب”كورونا”..

سجلت خلال اليومين الماضيين بالمستشفي الجهوي بباجة 3 حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد لامراتين ورجل تتراوح اعمارهم بين 70 و81 سنة ، ليرتفع عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بولاية باجة الى 177 شخصا.

وسجلت خلال اليومين الماضيين ايضا 38 اصابة جديدة بالفيروس اغلبها بمدينة باجة (23 اصابة).

وتتوزع بقية الاصابات على معتمديات تستور ومجاز الباب وعمدون ونفزة وقبلاط ليصل العدد الجملي للاصابات بالفيروس بالجهة منذ بداية الجائحة الى 5660 حالة من جملة 18129 تحليلا تم اجراوه.

وبلغت نسبة التعافي من الفيروس93,45

بالمائة بعد تسجيل تعافي 5233 شخصا حسب احصائيات تحصلت عليها “وات” من الادارة الجهوية للصحة.