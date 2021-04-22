توفي حوالي الساعة الرابعة من مساء اليوم الخميس كهلان وأصيب رجلان اخران بجروح فى حادث اصطدام سيارة خفيفة بشاحنة بالطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين تونس وباجة وذلك على مستوى ثكنة الطلائع بمنطقة وادى الزرقاء .
وقد وصف مصدر من الحماية المدنية فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء حالة المصابين الاثنين بانها حرجة. وتتراوح اعمار ضحايا هذا الحادث من مصابين ومتوفين بين ال50 و60 سنة .
وفاة رجلين واصابة اثنين اخرين فى حادث مرور بباجة..
توفي حوالي الساعة الرابعة من مساء اليوم الخميس كهلان وأصيب رجلان اخران بجروح فى حادث اصطدام سيارة خفيفة بشاحنة بالطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين تونس وباجة وذلك على مستوى ثكنة الطلائع بمنطقة وادى الزرقاء .