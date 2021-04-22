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وفاة رجلين واصابة اثنين اخرين فى حادث مرور بباجة..

2021/04/22 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

توفي حوالي الساعة الرابعة من مساء اليوم الخميس كهلان وأصيب رجلان اخران بجروح فى حادث اصطدام سيارة خفيفة بشاحنة بالطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين تونس وباجة وذلك على مستوى ثكنة الطلائع بمنطقة وادى الزرقاء .
وقد وصف مصدر من الحماية المدنية فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء حالة المصابين الاثنين بانها حرجة. وتتراوح اعمار ضحايا هذا الحادث من مصابين ومتوفين بين ال50 و60 سنة .

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