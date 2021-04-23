ثنائية ميسي تقود برشلونة لفوز عريض 5-2 على خيتافي

أحرز ليونيل ميسي هدفين ليقود برشلونة لفوز كبير 5-2 على ضيفه خيتافي يوم الخميس ومواصلة المنافسة على لقب بطولة الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم.

وتقدم ميسي مبكرا لصاحب الأرض بعد تمريرة متقنة من سيرجيو بوسكيتس لكن خيتافي أدرك التعادل عندما هز كليمو لينجليه شباكه بالخطأ.

واستقبلت شباك الفريق الضيف هدفا عن طريق مدافعه سفيان شاكلا الذي مرر كرة إلى الخلف خدعت الحارس ديفيد سوريا.

وعزز ميسي تقدم برشلونة قبل نهاية الشوط الأول ليرفع رصيده إلى 25 هدفا في الدوري هذا الموسم لكن الفريق القطالوني تراجع في الشوط الثاني وقلص المهاجم التركي إينيس أونال الفارق من ركلة جزاء تدخل حكم الفيديو لاحتسابها في الدقيقة 69 بعد خطأ على المدافع رونالد أراخو.

واتيحت عدة فرص لخيتافي لإدراك التعادل لكن المدافع أراخو القادم من أوروجواي عوض خطأه عندما حول ركلة ركنية من ميسي بضربة رأس إلى داخل المرمى في الدقيقة 87.

وحصل برشلونة على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع وتخلى ميسي عن فرصة إكمال الثلاثية عندما أهدى الكرة إلى أنطوان جريزمان ليسدد المهاجم الفرنسي الكرة في المرمى.

واستعاد برشلونة المركز الثالث برصيد 68 نقطة من 31 مباراة متأخرا بخمس نقاط عن أتليتيكو مدريد المتصدر والذي خاض 32 مباراة.

وقال أراخو “كانت مباراة غريبة للغاية لكن الفريق يدرك كيفية حسم الأمور والفوز وهو أمر مهم.

“عانينا قليلا في الشوط الثاني، وكان يمكن أن نلعب براحة أكبر. كل مباراة متبقية بمثابة نهائي والفريق سيقدم كل ما لديه”.

ووقف لاعبو خيتافي ممرا شرفيا لبرشلونة المتوج بكأس ملك إسبانيا هذا الأسبوع لكنهم ارتدوا قمصانا كُتب عليه “استحقوها” في نقد واضح لقرار الفريق القطالوني بالانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي.

وقال أنخيل رودريجيز لاعب خيتافي “النبأ ترك أثرا كبيرا علي، كل فريق يريد المنافسة في البطولات الأوروبية ونريد أن ننال ذلك عن جدارة على أرض الملعب”. وأضاف “نحن فريق صغير لعب في الدوري الأوروبي لذا فأنا معارض لهذا المشروع بدون شك”.