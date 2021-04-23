الرابطة المحترفة 2 : امل جربة يقرر مواصلة مرحلة التتويج

اعلن فريق امل جربة في وقت متاخر من ليلة امس انه “قرر مواصلة خوض مرحلة التتويج رغم المظالم التحكيمية التي تعرض اليها الفريق ” وذلك بعد اجتماع الهيئة المديرة عبر “تقنية الميسانجر” للتداول في مسالة الانسحاب من مرحلة التتويج من عدمه كما جاء في بلاغ اصدره النادي وندد فريق الامل باداء طاقم تحكيم مقابلتيه في الجولتين الاولى والثانية لمرحلة التتويج مطالبا باتخاذ القرارات الردعية في شانهما .

وقال ان النادي اتخذ قرار مواصة المشوار في مرحلة التتويج “احتراما لعراقة جمعية الامل الرياضي بجربة ولجماهيره العريضة وللميثاق الرياضي والهياكل الرياضية “.

وكان سعد الدين بلحاج علي رئيس الهيئة التسييرية لأمل جربة اعلن مساء اول امس في كلمة بثتها صفحة النادي على “الفايس بوك ” انه تقرر انسحاب الفريق من دورة الصعود ضمن منافسات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وذلك بسبب ما اعتبره ” مظلمة تحكيمية تعرض لها الامل في دورة الصعود”.

ويذكر ان امل جربة انهزم في مباراته الاولى امام قوافل قفصة 1-2 وتعادل في الثانية مع اولمبيك مدنين 1-1 ويحتل المركز الرابع والاخير برصيد نقطة واحدة في ترتيب المجموعة الاولى في مرحلة الصعود.