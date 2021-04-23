نتائج مراقبة الجودة للأسبوع الأول من شهر رمضان2021

تولت فرق مراقبة الجودة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات وبالاشتراك مع المصالح الرقابية الراجعة بالنظر لوزارات الصحة والفلاحة والداخلية، تنفيذ برنامج مراقبة لتأمين جودة وسلامة المنتوجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان المعظم

واستهدف البرنامج مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل والفضاءات التجارية والأسواق البلدية وأسواق الجملة وقد أفضت عمليات المراقبة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم إلى النتائج التالية:

عدد الفرق: 55 (تجارة، صحة، فلاحة، داخلية)

عدد الزيارات: 1187

عدد العينات: 39عينة

القطاعات /المنتجات:

خضر وغلال، أسماك، لحوم ومشتقاتها، البيض، المايوناز، مصبرات وشبه مصبرات غذائية، حليب ومشتقاته، مخابز، توابل وفواكه جافة، درع، عجين غذائي، زيوت غذائية، مستحضرات غذائية، مواد التنظيف ومواد حفظ الصحة الجسدية.

عدد المخالفات: 249 مخالفة إقتصادية للتراتيب القانونية المعمول بها في مجال جودة وسلامة المنتجات ونزاهة المعاملات الإقتصادية.

المحجوزات (مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك):

18 طن من مواد غذائية مختلفة (ريقوته، زبدة، جبن، بيض، خضر وغلال، أسماك، مشروبات غازية…)

17 آلة وزن غير قانونية.