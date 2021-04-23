مشيشي يدعو إلى تكثيف الجهود الديبلوماسية للدولة من أجل التسريع في جلب التلاقيح

دعا رئيس الحكومة هشام مشيشي، اليوم الجمعة، إلى تكثيف الجهود الديبلوماسية على مستوى مؤسسات الدولة من أجل التعجيل بجلب التلاقيح والتسريع في عملية التطعيم توقيا من خطر انتشار عدوى فيروس كوفيد-19.

وقال في تصريح إعلامي، عقب تلقيه الجرعة الأولى من التلقيح بالمركز الجهوي للتلقيح بأريانة إن ” التسريع في جلب التلاقيح يستوجب مجهودا ديبلوماسيا كبيرا خاصة وأن المخابر موجودة بدول صديقة تربطها علاقات عريقة مع تونس”.

وأكد مشيشي بأن حكومته تعمل على جلب التلاقيح بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى تكثيف الاتصالات مع المخابر العالمية من أجل الحصول على كميات كافية من التلاقيح للترفيع في نسق عملية التلقيح التي تسير بنوع من البطء.

وأرجع محدودية عدد التلاقيح التي تحصلت عليها تونس إلى وجود صعوبات على مستوى جميع المخابر لتوفير الطلبيات في ظل ارتفاع الطلب عليها، قائلا ” لقد طلبنا ملايين الجرعات لكن هناك صعوبات على مستوى جميع المخابر”.

لكنه عبر عن أمله في الترفيع في نسق التلاقيح خلال الفترة المقبلة مع توقع وصول جرعات جديدة من لقاح فايز الأسبوع المقبل إلى تونس في نطاق المبادرة العالمية “كوفاكس”.