عاجل: اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا بهذه الجهة..وهذه التفاصيل..

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2021/04/23 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلن الدكتور أمين فوزي سليم اليوم الجمعة 23 أفريل 2021، أنّ سلالة جديدة التي تم إكتشافها في تونس رصدت في أحد المخابر الخاصة في منوبة، ليتم مباشرة اعلام معهد بستور.

وأكّد المصدر ذاته في تصريح لموزاييك أنّ الفيروس شهد 3 تغييرات حسب السلالة الجديدة المكتشفة، موضحا أنّ اللجنة العلمية لا تستطيع تحديد مدى خطورة هذه السلالة إلاّ بعد متابعة الوضع الصحي للمصابين بها وعددهم سبعة مرضى، وكيفية تطوره إضافة إلى مدى انتشارها في الولاية أو تنقلها إلى خارجها.

وقال إنّ الدولة مطالبة بتكثيف حملات التلقيح واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس، لأنّه في صورة تواضل الوضع الصحي على حالة فمن المتوقع أن يفوق عدد الوفيات الـ15 ألفا.

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