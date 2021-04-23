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فرنسا تعلن تجاوز الموجة الثالثة من كورونا..

2021/04/23 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أن بلاده تجاوزت ذروة الموجة الوبائية الثالثة من جائحة كورونا، وأن ذلك يبدو واضحا في ظل انخفاض انتشار العدوى طيلة 10 أيام.

وقال في مؤتمر صحفي إن “فرنسا بلغت أيضا ذروة حالات العلاج في المستشفيات”.

وأعلنت الحكومة عزمها عاى “فرض قيود جديدة” على دخول المسافرين من الهند لمكافحة الطفرة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال، إن “فرنسا سترفع الحظر المفروض على السفر الداخلي كما هو مخطط في الـ3 من مايو المقبل، لكنها ستبقي على حظر التجول الليلي، والمطبق الآن من الساعة 7 مساء، حتى الساعة 6 صباحا”.

وأضاف: “المتاجر غير الضرورية التي أغلقت منذ الإغلاق الجزئي للبلاد في بداية إبريل الجاري، لن تفتح قبل منتصف مايو المقبل”.

وسجلت فرنسا إجمالي إصابات بكورونا بلغ أكثر من 5 ملايين و408 آلاف حالة، وإجمالي وفيات بلغ أكثر من 102 ألف حالة.

وكالات

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