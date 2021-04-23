الهاشمي الوزير يحذّر من الوافدين من ليبيا

دعا مدير معهد باستور والعضو في اللجنة العملية لمجابهة فيروس كورونا الهاشمي الوزير، إلى الحذر من الوافدين على الحدود الليبية لتفادي تسلل حالات إيجابية مصابة بالسلالة الإفريقية.

وأكد الوزير في تصريح لشمس اف ام أن اللجنة قدمت توصياتها من خلال إجراء التحاليل السريعة لعدد من الحالات التي تعاني من إرتفاع في الحرارة وغيرها من العلامات حتى وإن كان حاملا لتحليل سلبي مشددا على ضرورة اليقظة على الحدود مع ليبيا نظرا لمحاولة البعض التسلل بتحاليل مزورة وغير صحيحة.

واكد الوزير أن التلاقيح تتقلص نجاعتها أمام السلالة الإفريقية والبرازيلية لذلك وجب الحذر، وفق تعبيره.