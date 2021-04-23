مهاجر تونسي يقتل شرطيّة فرنسيّة طعنا بسكّين

أعلنت السلطات الفرنسية أن تونسيا قتل بالسكين شرطية في مركز شرطة رامبوييه على بعد 60 كلم من باريس قبل توقيفه وإصابته بالرصاص على أيدي شرطيين.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إنه سيتوجه إلى موقع الحديث لمتابعة تطوراته عن كثب في المدينة التي يقطنها 26 ألف نسمة وتبعد 60 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة باريس.

وقال مصدر في الشرطة إن الوقائع حدثت في حوالي الساعة 2:20 بعد الظهر في غرفة معادلة الضغط بمركز الشرطة هذا.

وتوفيت الشرطية على الفور إثر إصابتها بطعنة في حلقها على الرغم من تدخل رجال الإطفاء المتواجدين بالمخفر في محاولة يائسة لمساعدتها.

وقالت وكالة فرانس برس إن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب سيجري تقييماً للحادث لمعرفة ما إذا يقف وراءه دوافع إرهابية أم لا.