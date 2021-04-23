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تسجيل 107 وفيات و 2205 اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

2021/04/23 الأولى, المصدر, مجتمع

سجلت وزارة الصحة، بتاريخ يوم أمس الخميس، 107 وفيات جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء إلى 10 آلاف و170 حالة وهي من بين أعلى حصيلة يومية يتم تسجيلها منذ انتشار الجائحة في تونس.

و سجلت الوزارة، وفق بلاغ نشرته مساء اليوم الجمعة، حول الوضع الوبائي في البلاد، 2205 إصابات جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 8105 تحاليل مخبرية، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 246 ألف شخص بعد تعافي 1484 شخصا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب بلاغ الوزارة، بـ 2654 مصابا بفيروس “كورونا” المستجد، إضافة إلى إقامة 485 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 144 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين

وبلغ عدد الملقحين ضد فيروس “كورونا”، منذ انطلاق العملية يوم 13 مارس الماضي، أكثر من 279 الف شخص، في حين فاق عدد المسجلين في منظومة evax المخصّصة في الغرض مليون 252 الف فرد.

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