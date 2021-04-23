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“الاتفاق بين صندوق النقد الدولي وتونس سيفتح آفاقا مع المؤسسات المالية العالمية والمانحين”

2021/04/23 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

قال سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس، بيتر بروغل، في لقاء جمعه رئيس الحكومة هشام مشيشي، الجمعة، بالقصبة، أن الاتفاق المزمع توقيعه بين صندوق النقد الدولي وتونس سيفتح آفاقا جديدة مع المؤسسات المالية العالمية والمانحين الدوليين.

وأكد بروغل أن ألمانيا ستواصل دعم الإصلاحات الاقتصادية ومساندة جهود الحكومة التونسية لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي، عبر تمويل برامج التعاون الثنائي.

وثمّن السفير الألماني دور الكفاءات التونسية في ألمانيا وفي الخارج، ملاحظا أن وباء كورونا مكّن من استغلال هذه القدرات في مجال الرقمنة وتكنولوجيا الاتصال مما يجعل من تونس جسرا بين افريقيا واوروبا.

وأبرز مشيشي، من جانبه، سعي تونس الى مزيد تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين تزامنا مع تداعيات وباء كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني.

وتطرق الطرفان إلى سبل تنشيط دور الغرف الاقتصادية وتكثيف اللقاءات بين المستثمرين من الجانبين.

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