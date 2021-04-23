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الرابطة 2- إلغاء مقابلتي الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من مرحلة البلاي أوف

2021/04/23 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

تقرر إلغاء مقابلتي الجولة الثالثة و الاخيرة للمجموعة الثانية من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم و التي كانتا مبرمجتين ليوم الاحد 25 افريل الجاري . وقد استجاب مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة لطلبات بالغاء الجولةوردت عليه اليوم الجمعة من أندية الترجي الرياضي الجرجيسي و الملعب الرياضي الصفاقسي و المستقبل الرياضي بقابس و الأمل الرياضي بحمام سوسة
ويذكر ان مقابلتي الجولة الثالثة والاخيرة من ال”بلاي اوف” اصبحتا بلا رهان بعد أن ضمن فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة الصعود الى بطولة الرابطة المحترفة الأولى

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