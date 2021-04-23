تقرر إلغاء مقابلتي الجولة الثالثة و الاخيرة للمجموعة الثانية من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم و التي كانتا مبرمجتين ليوم الاحد 25 افريل الجاري . وقد استجاب مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة لطلبات بالغاء الجولةوردت عليه اليوم الجمعة من أندية الترجي الرياضي الجرجيسي و الملعب الرياضي الصفاقسي و المستقبل الرياضي بقابس و الأمل الرياضي بحمام سوسة
ويذكر ان مقابلتي الجولة الثالثة والاخيرة من ال”بلاي اوف” اصبحتا بلا رهان بعد أن ضمن فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة الصعود الى بطولة الرابطة المحترفة الأولى
الرابطة 2- إلغاء مقابلتي الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من مرحلة البلاي أوف
تقرر إلغاء مقابلتي الجولة الثالثة و الاخيرة للمجموعة الثانية من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم و التي كانتا مبرمجتين ليوم الاحد 25 افريل الجاري . وقد استجاب مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة لطلبات بالغاء الجولةوردت عليه اليوم الجمعة من أندية الترجي الرياضي الجرجيسي و الملعب الرياضي الصفاقسي و المستقبل الرياضي بقابس و الأمل الرياضي بحمام سوسة