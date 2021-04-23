المنستير: 3 وفيات جديدة و94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحّة بالمنستير 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد منها حالة وفاة بمعتمدية الساحلين و3 وفيات بمعتمدية قصر هلال، و94 إصابة جديدة ليتطور خلال الفترة مارس 2020-22 أفريل 2021 مجموع الوفيات بولاية المنستير إلى 451 وفاة، و17 ألفا و365 إصابة وفق آخر حصيلة للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير محيّنة الخميس 22 أفريل الجاري على الساعة الثالثة بعد الزوال ونشرتها الإدارة الجهوية للصحة بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”.

وتوزّعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 24 إصابة بالمنستير، و17 إصابة بالمكنين، و16 إصابة بقصر هلال، و12 إصابة بالساحلين، و8 إصابات بزرمدين، و4 إصابات ببني حسان، و4 إصابات بطبلبة، و3 إصابات بجمال، وإصابتين بقصيبة المديوني، وإصابتين ببنبلة، وإصابة واحدة في الوردانين، وإصابة واحدة غير محدد مكانها.

وسجل عدد الحالات النشطة تطورا ليبلغ 1899 حالة نشطة مقابل 1867 حالة نشطة إلى غاية 21 أفريل 2021، و1796 حالة نشطة إلى غاية 20 أفريل الجاري. وتقيم 136 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات والمصحات الخاصة بولاية المنستير من بينها 71 حالة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة في المنستير.

وبلغت نسبة اشغال أسرة “الكوفيد” بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير 90 فاصل 9 في المائة في حين بلغت نسبة اشغال أسرة “الكوفيد” 100 في المائة بكلّ من المستشفى الجهوي الدكتور امحمد بن صالح بالمكنين والمستشفي الجهوي الحاج عليّ صوّة بقصر هلال والمستشفى المحلي بطبلبة.

وتطوّرت النسبة الجهوية لإشغال أسرة “الكوفيد” 84 بالمائة إلى غاية 22 أفريل الجاري. وشهدت الجهة 59 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد لتتطور جملة حالات الشفاء منذ بداية الجائحة وإلى غاية 22 أفريل الجاري إلى 15 ألفا و15 حالة تعاف.

وتطوّر العدد الجملي للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد إلى غاية 22 أفريل الجاري إلى 19 ألفا و58 شخصا من بينهم 2986 شخصا تلقوا الجرعة الثانية على مستوى المركزين الجهويين عدد 1 بالمنستير وعدد 2 بقصر هلال للتلقيح ضد “كوفيد19”.

وتواصل مستوى الاختطار مرتفع جدّا بولاية المنستير التي سجلت خلال 14 يوما الأخيرة إلى غاية 21 أفريل الجاري معدلا جهويا للإصابات بلغ 231 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن. وتوجد بالجهة 11 معتمدية من مجموع 13 معتمدية مصنفة ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا تتصدرها معتمدية الساحلين بمجموع 591 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.

وحافظت معتمديتا بني حسان وجمال على مستوى اختطار مرتفع إلى غاية 21 أفريل الجاري. وتسجل معتمدية جمال 57 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن. وتشهد بني حسان نسقا متسارعا في الإصابات التي بلغت 97 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن رغم أنّها كانت لعدّة أشهر ذات مستوى اختطار ضعيف إلاّ أنّها مرّت خلال الشهر الجاري إلى المتوسط ومنه وفي فترة وجيزة نحو المرتفع.

وتعذّر الاتصال بالمدير الجهوي للصحة حمّودة الببّة لمعرفة إن وقع اتخاذ أية إجراءات متعلقة بغلق بعض المعتمديات أو المدن بالجهة أو غيرها من الإجراءات للحد من انتشار كورونا.